В Башкирии суд обязал компанию контролировать выбросы в воздух

Установлено, что предприятие не проверяло эффективность работы газоочистного оборудования, не разработало паспорта и программу техобслуживания. Кроме того, у компании не было проекта санитарно-защитной зоны и заключения уполномоченного органа.
За выявленные нарушения директор организации был оштрафован. Прокуратура также обратилась в суд с требованием обязать компанию принять меры по организации названных работ и устранению нарушений.
Суд встал на сторону надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.