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В Башкирии суд обязал компанию контролировать выбросы в воздух

Башкирская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала организацию контролировать выбросы в атмосферный воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Установлено, что предприятие не проверяло эффективность работы газоочистного оборудования, не разработало паспорта и программу техобслуживания. Кроме того, у компании не было проекта санитарно-защитной зоны и заключения уполномоченного органа.

За выявленные нарушения директор организации был оштрафован. Прокуратура также обратилась в суд с требованием обязать компанию принять меры по организации названных работ и устранению нарушений.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.