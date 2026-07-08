Математик Пудлич рассказала, как школьникам накопить на гаджеты

Многие подростки испытывают трудности с тем, как накопить нужную сумму на игровую приставку или телефон. Методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич рассказала, как школьникам можно научиться копить деньги.
По словам эксперта, подросткам стоит перестать недооценивать мелкие траты. Пудлич объяснила, что такой подход называется «эффектом дырявого кармана»: деньги уходят не на что-то большое, а растворяются во множестве мелочей.
Математик советует записывать все траты: так можно понять, без каких покупок можно обойтись. Также эксперт призвала откладывать случайные суммы: в один день это может быть 17 рублей, а в другой — 80. Благодаря этому мозг практически не замечает больших потерь.
Также Пудлич рекомендует использовать наличные хотя бы для мелких покупок и откладывать сдачу. За несколько месяцев так можно накопить несколько тысяч рублей.
— Одна из главных причин провала накоплений — импульсивные покупки. Подросток увидел новую игру, кроссовки или скидку, и деньги из копилки исчезли за пять минут. Поэтому финансовые консультанты советуют простое правило: любые крупные покупки откладывать на сутки, — отметила эксперт в беседе с РИАМО.
Почти половина россиян в возрасте от 18 до 30 лет откладывают деньги, формируя накопления на будущее: в основном для создания финансовой подушки безопасности. Такие данные представила одна из страховых компаний на основе проведенного опроса. Эксперты рассказали «ВМ» об истинных мотивах финансового поведения современной российской молодежи.