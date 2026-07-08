Акушер-гинеколог Ханмирзоева рассказала, можно ли пить чай при беременности

Одним из главных ограничений в рационе во время беременности является кофеин. Он содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических и некоторых газированных напитках. Об этом рассказала врач — акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.
По ее словам, кофеин может проникать через плаценту, а организм плода не способен эффективно его перерабатывать. При этом черный и зеленый чай содержит это вещество, однако во втором виде напитка его обычно меньше. Тем не менее оптимальным вариантом для будущих мам считается одна-две чашки некрепкого чая в день.
— Основой питьевого режима беременной женщины должна оставаться чистая питьевая вода. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ, участвует в формировании околоплодных вод и способствует правильной работе всех органов и систем, — приводит слова Ханмирзоевой РИАМО.
В период беременности у многих женщин возникает желание попробовать что-то необычное или совершенно неподходящее для употребления в пищу. К примеру, ранее в Сети обсуждались ролики блогера Саши Коцкой, которая ест гуталин, находясь на последних сроках беременности. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие еще предпочтения в еде появляются у женщины в беременность и как они сказываются на развитии плода.