Акушер-гинеколог Ханмирзоева рассказала, можно ли пить чай при беременности

По ее словам, кофеин может проникать через плаценту, а организм плода не способен эффективно его перерабатывать. При этом черный и зеленый чай содержит это вещество, однако во втором виде напитка его обычно меньше. Тем не менее оптимальным вариантом для будущих мам считается одна-две чашки некрепкого чая в день.