Уголовное дело о ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний мальчик, передали в СК

Нарушив скоростной режим, он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и тротуар, где сбил маму и двоих детей. 3-летний малыш погиб на месте, 23 летняя мама и годовалая девочка госпитализированы. Девочка до сих пор в тяжелом состоянии на ИВЛ.