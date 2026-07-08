Любовь, вера и командная работа: как молодые красноярские семьи справляются с трудностями и строят счастье

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Принято считать, что современная молодежь много говорит о сложностях в карьере и не торопится связывать себя узами брака. Многие хотят «пожить для себя», накопить на квартиру, но есть и те, кто создал семью еще во время студенчества и не побоялся ответственности. В такой светлый праздник мы решили поговорить с молодыми парами и узнать, как они решились на серьезный шаг и в чем видят секрет счастливой семейной жизни. Главное — быть уверенным в партнере и разговаривать [caption id= «attachment_370753» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: из личного архива семьи Мячевых[/caption] Артём и Алёна Мячевы уже 10 лет вместе и 5 лет в браке. Он является мастером по дереву, создает изделия своими руками. Она — журналист. Два года назад у них родилась дочка Варя. Расскажите, как вы познакомились и поженились? — Познакомились мы в общей компании ещё в мои школьные годы, а он учился в техникуме. Хотя учились в одной школе, но не общались. Сначала были просто друзьями, потом узнавали друг друга лучше и начинали влюбляться. Но с первого раза эта история не увенчалась успехом. Почти полгода мы не общались. А уже в 2016 году он вновь предложил встречаться, и с тех пор мы вместе. В июне 2026 года было 10 лет, как мы вместе. [caption id= «attachment_370754» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: из личного архива семьи Мячевых[/caption] Поженились мы, когда я окончила третий курс университета. Это решение не стало сюрпризом или чем-то неожиданным, потому что мы уже давно были вместе, я дождалась его из армии, и мы оба хотели семью, много об этом разговаривали и знали, что каждый из нас хочет. Рождение ребенка — это всегда огромная ответственность. Как вы пришли к этому решению? — Как ни странно, но ребенка муж хотел уже года три до того, как мы решились. А мне было важно получить высшее образование и устроиться на работу. И как раз после получения диплома я нашла работу, о которой и мечтала, проработав год, мы решили, что готовы к пополнению. Забеременела я в 2023 году, дочка Варя родилась в январе 2024 года. К этому нельзя быть готовым на 100%, потому что ты не знаешь, с какими трудностями можно столкнуться, и подготовиться к ним ты тоже не можешь. [caption id= «attachment_370755» align= «alignnone» width= «828»] Фото: из личного архива семьи Мячевых[/caption] Какой совет вы бы дали молодым людям, которые задумываются о создании семьи? — Главный совет — это подойти к этому решению осознанно, точно быть уверенным в партнере. Лучше всего перед свадьбой пожить вместе отдельно от родителей, потому что в разных условиях человек раскрывается иначе. И, конечно, разговаривать, делиться своими планами, мечтами, целями, чтобы каждый из партнеров понимал, на что в жизни рассчитывает другой. Ну, а с появлением ребенка нужно быть готовыми, что жизнь изменится, она не станет хуже, она просто будет другая. Основа — общий взгляд на фундаментальные вещи, и для нас это вера [caption id= «attachment_370756» align= «alignnone» width= «1106»] Фото: из личного архива семьи Сюрбак[/caption] Своей историей поделились с нами Злата и Леонид Сюрбак, которые познакомились в 2021 году благодаря православной телепрограмме «Светлый день». Она работает журналистом, в свободное время рисует, поёт, играет на гитаре и фортепиано. Он работает в сфере электроэнергетики, увлекается компьютерными технологиями. Где и как вы познакомились? Чем вы заинтересовали друг друга? — Это случилось 20 мая 2021 года. Я вела православную телепрограмму «Светлый день», нам понадобился новый ведущий и оператор. Объявление на сайте храма увидела мама Лёни и показала ему. Он мечтал быть именно оператором, прислал портфолио со школьными спектаклями. Оказалось, что Лёня ходит в православный молодежный клуб «Ковчег», куда я несколько лет мечтала попасть. Уже с лета мы танцевали вальс к Троице, сидели на ярмарке, вместе причащались, снимали сюжеты. А уже в конце лета завязался разговор о будущем, и вдруг Лёня поцеловал меня в лоб. Я распахнула глаза, а он смущённо сказал: «Злата, ты мне давно нравишься». Я была в шоке: думала, что раздражаю его, и 24 августа мы начали встречаться. [caption id= «attachment_370757» align= «alignnone» width= «2048»] Фото: из личного архива семьи Сюрбак[/caption] Кто первым заговорил о свадьбе? Как вы решились на такой шаг? — Лёня первым заговорил о свадьбе и сделал очень трогательное предложение. Когда-то я сказала ему, что хотела бы запечатлеть этот момент на камеру, но он тогда отшутился — фотографироваться он не очень любит. Все случилось на молодежном православном съезде. Наш друг Анатолий профессионально занимается фотографией, а когда-то давно мы обсуждали идею сделать хорошую фотосессию, и тут как раз появилась такая возможность, Толя предложил поснимать. Мы выехали за территорию скита в поле и фотографировались на фоне гор. Вдруг Толя предложил сфотографировать меня одну. Я совершенно ничего не подозревала. Вдалеке замычал теленок, и мне вдруг показалось отличной идеей сняться с ним — я очень люблю коров. Развернулась, побежала к нему. Как выяснилось позже, Лёня в этот момент быстро спрятал кольцо за спину, а когда я бросила ему свою куртку — завернул в нее коробочку. Но теленок убежал, и я вернулась на место, по-прежнему ни о чем не догадываясь. Потом меня попросили обернуться, и я увидела Лёню: он стоял на одном колене с раскрытой коробочкой. Фотограф запечатлел все наши эмоции. Когда мы вернулись в скит, нас уже ждали ребята с огромным тортом. В чем секрет вашего семейного счастья? — Общий взгляд на многие вещи, в том числе фундаментальные, такие как смысл жизни, вера. Мы оба православные. Если есть несогласие в каких-то вещах, мы стараемся это обсуждать и проговаривать, а также стараемся уступать и заботиться друг о друге. А также мы всегда друг с другом согласуем важные решения. Самое главное — постоянно говорить друг с другом [caption id= «attachment_370760» align= «alignnone» width= «1132»] Фото: из личного архива Софьи Золотухиной[/caption] Софья Золотухина и Антон Сучков — совсем молодая пара и пример того, как общее дело и победа в конкурсе «Студент года» привели к предложению руки и сердца прямо в Москве, теперь они готовятся к свадьбе мечты в Санкт-Петербурге. Расскажите, как вы познакомились и кто сделал первый шаг? — Я окончила Томский госуниверситет и решила поступать в магистратуру в другой город — выбрала Красноярск, СФУ. Устроилась спортивным журналистом в Академию борьбы, где как раз тренировался Антон. Мы пересекались, но толком не знали друг друга. А в мае 2024 года мне дали задание — снять ко Дню Победы, как спортсмены читают стихи. Одним из участников стал Антон. Через неделю я увидела, что он смотрит мои сторис, зашла к нему на страницу, попросила фото с чемпионата России для публикации. Он прислал кучу материалов, мы разговорились, посмеялись. А потом я вдруг написала: «Ты учишься в СФУ?» — и с этой фразы мы, кажется, не замолкали ни на день. Первый шаг был, скорее, за мной: я и диалог начала, и на первое свидание намекала. [caption id= «attachment_370763» align= «alignnone» width= «930»] Фото из личного архива Софьи Золотухиной[/caption] Как было сделано предложение? — У Антона резко изменилось здоровье, и профессиональный спорт пришлось оставить. Для него это была настоящая трагедия. Мне хотелось показать, что за пределами ковра есть огромная жизнь. Так мы втянулись в конкурс «Студент года»: готовились вместе, репетировали, он занял первое место в регионе и вышел в финал в Москву. Я пообещала полететь с ним. Уже в Москве, когда объявили результаты, он сказал, что все его нынешние достижения — во многом благодаря мне, и ему захотелось, чтобы я «навсегда была его». Предложение сделал прямо там, на эмоциях. Саму свадьбу решили перенести на лето 2027 года: нам не хочется спешить, и есть мечта — расписаться в Санкт-Петербурге. Как вам удавалось совмещать учебу и семейную жизнь? Было ли сложно? — Мы начали встречаться, когда я заканчивала магистратуру, а Антон как раз вернулся из академического отпуска в институт. Мой рабочий день был с утра до вечера, но в пять он меня встречал, и мы шли в краевую библиотеку. Я писала диссертацию, он закрывал учебные долги. Заставить себя сесть и писать одной очень тяжело, а когда вдвоем с ноутбуками — уже не схалтуришь. Так что вместе было гораздо легче, отношения очень мотивировали. Антон с гордостью рассказывал обо мне родителям и друзьям, и я думала: «Не могу его подвести, напишу на отлично». Мы и диплом писали вместе: у него колоссальные знания в спорте, биомеханике, микроциклах, а я как журналист превращала это в научный текст. Получилась настоящая командная работа. Так что совмещать было совсем не сложно — наоборот, мы заряжали друг друга. Автор материала: Ирина Князева.