El Pais: ряд стран НАТО готовят новую морскую операцию в Северной Атлантике

Немногим ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО сейчас стала более европейской, чем когда-либо прежде. При этом он подчеркнул, что альянс остается трансатлантическим по своей основе. Мерц также говорил о необходимости продолжать сотрудничество с США, но уже с более сильным европейским направлением.