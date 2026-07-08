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El Pais: ряд стран НАТО готовят новую морскую операцию в Северной Атлантике

В новой миссии НАТО в Северной Атлантике могут поучаствовать Британия, Германия, Испания, Канада и другие страны.

Источник: Комсомольская правда

Группа из 12 стран НАТО готовит новую морскую миссию для укрепления безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Об этом пишет El País со ссылкой на источники в альянсе.

По данным издания, инициатива появилась после нескольких месяцев давления со стороны администрации США. Вашингтон добивался, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности внутри НАТО.

Детали миссии пока согласуются. Ожидается, что в ней могут участвовать страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция.

Как пишет El País, европейские союзники и Канада таким образом пытаются занять пространство, которое раньше находилось под доминирующим влиянием США. Этот курс должен быть отражен и в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

Немногим ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО сейчас стала более европейской, чем когда-либо прежде. При этом он подчеркнул, что альянс остается трансатлантическим по своей основе. Мерц также говорил о необходимости продолжать сотрудничество с США, но уже с более сильным европейским направлением.

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