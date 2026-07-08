El Pais: ряд стран НАТО готовят новую морскую операцию в Северной Атлантике

По данным издания, инициатива появилась после нескольких месяцев давления со стороны администрации США. Вашингтон добивался, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности внутри НАТО.
Детали миссии пока согласуются. Ожидается, что в ней могут участвовать страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция.
Как пишет El País, европейские союзники и Канада таким образом пытаются занять пространство, которое раньше находилось под доминирующим влиянием США. Этот курс должен быть отражен и в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.
Немногим ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО сейчас стала более европейской, чем когда-либо прежде. При этом он подчеркнул, что альянс остается трансатлантическим по своей основе. Мерц также говорил о необходимости продолжать сотрудничество с США, но уже с более сильным европейским направлением.