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Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением в честь праздника, который отмечается 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Он напомнил, что семья — самое дорогое, что есть у человека: именно в ней закладываются представления о добре и справедливости, здесь учат любить, заботиться и поддерживать друг друга.

— Праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Их жизненный путь стал символом супружеской верности и взаимной поддержки, — предает слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что город старается окружить заботой каждую семью: строят школы, детские сады, поликлиники, обустраивают площадки и общественные пространства. Сегодня в Петербурге живет около 620 тысяч семей, где воспитывается почти 946 тысяч детей. Особой гордостью он назвал 66 тысяч многодетных семей — в них растут более 215 тысяч детей.

Город, по словам Беглова, поддерживает семьи на каждом этапе. В рамках нацпроекта «Семья» во всех районах работают пункты проката вещей для малышей до двух лет, доступна услуга социальной няни, в вузах открывают центры поддержки молодых семей и комнаты матери и ребенка. Студенткам выплачивают 100 тысяч рублей при рождении ребенка, многодетным компенсируют половину стоимости обучения одного ребенка в колледжах и вузах.

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