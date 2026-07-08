Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем семьи, любви и верности

Город, по словам Беглова, поддерживает семьи на каждом этапе. В рамках нацпроекта «Семья» во всех районах работают пункты проката вещей для малышей до двух лет, доступна услуга социальной няни, в вузах открывают центры поддержки молодых семей и комнаты матери и ребенка. Студенткам выплачивают 100 тысяч рублей при рождении ребенка, многодетным компенсируют половину стоимости обучения одного ребенка в колледжах и вузах.