Краснодарский вуз вошел в топ университетов РФ с высокими зарплатами выпускников-юристов

Исследование основано на базе резюме SuperJob, включающей более 50 млн анкет, а также данных из открытых источников. Аналитики учитывали резюме выпускников профильных факультетов 2020—2025 годов, размещенные в течение последнего года. В выборку включались специалисты с опытом работы по специальности не менее одного года; для каждого вуза анализировалось не менее 70 резюме.