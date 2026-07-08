Полицейские спасли малыша, который один бегал на пешеходном переходе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тарко-Сале сотрудники полиции помогли маленькому ребенку, который оказался один на улице и бегал по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
Как сообщили в УМВД по ЯНАО, о ребенке в дежурную часть сообщил неравнодушный прохожий. На место незамедлительно прибыл участковый, который забрал малыша с проезжей части.
Ребенка доставили в педиатрическое отделение Тарко-Салинской центральной районной больницы. После осмотра врачи подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Позже полицейские установили личность малыша и разыскали его родителей, пишет ИА «Север-Пресс». В отношении законных представителей составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С семьей также провели профилактическую беседу.