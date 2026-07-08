Как встреча на танцах изменила жизнь двух людей

Нина и Василий Вороновы из Воронежа — пара необычная: в их свидетельстве о браке две печати. Дело в том, что в 1965 году в годе рождения невесты была допущена ошибка, но заведующая ЗАГСа не стала менять свидетельство, а просто поставила рядом вторую печать. С тех пор молодожёны уже 61 год вместе.
Своими секретами семейного счастья в День любви, семьи и верности супруги Вороновы поделились с «АиФ-Воронеж».
«Никогда не отпущу».
Нина Степановна и Василий Иванович до сих пор помнят тот осенний день, когда они впервые увидели друг друга. Дело было в Одессе. Нина, студентка педагогического училища, вместе с подругой пошла на танцплощадку в парк имени Шевченко. И лейтенант Василий Воронов, недавно окончивший Ташкентское танковое командное училище и оказавшийся в Одессе по долгу службы, тоже пришёл на городские танцы. Он увидел Нину и сразу пригласил танцевать.
«Высокий, красивый с копной волос, но я ему от смущения отказала, — рассказывает Нина Степановна. — Так и простояла весь вечер у стенки. А когда сели в трамвай, подруга позвала меня в кино. Приходим на фильм, а там Василий с букетом цветов. Оказывается, он специально запрыгнул в наш трамвай и подслушал наш разговор. Помню, тогда шёл дождь, я дала ему свой зонтик, он обещал вернуть и… пропал. А через 40 дней появился — сказал, что был на учениях и предложить подать заявление в ЗАГС».
Нина согласилась. Признаётся, что молодой человек сразу покорил её серьёзностью и степенностью. Лейтенант танковых войск Василий Воронов действительно пользовался у девушек успехом. Некоторые даже сами предлагали на них жениться. Но он чувствовал, что встреча с судьбой ещё впереди.
«Когда я взял её за руку, то сразу подумал: “Эту ручку я никогда не отпущу”, — признаётся Василий Иванович. — Никогда такого со мной не было. Вернулся в общежитии и рассказал другу, что встретил прекрасную девушку. А он в ответ: “Нравится — женись”.
Нина и Василий планировали расписаться 28 января, в день рождения Василия Ивановича, но жениху вновь пришлось отправиться на учения. Зато 2 февраля он примчался со свидетелями за невестой в 8 утра — и сразу в ЗАГС. Новобрачного после торжества снова ждали учения!
«На мне были поношенные туфли, платок, пальто с чужого плеча, поэтому, наверное, сотрудница ЗАГСА от недоумения и допустила ошибку в моём годе рождения, омолодив меня почти на 10 лет, — с улыбкой рассказывает Нина Степановна. — Получилось, что по документам мне всего 11».
А вот Василию Ивановичу было не до смеха, когда командир открыл его свидетельство о браке и заявил: «Да тебя судить надо — женился на несовершеннолетней». На следующий день Василий примчался в ЗАГС: «У вас тут ошибка — меняйте свидетельство». Заведующая посмотрела и ответила: «Нет, менять не буду, это плохая примета — к разводу». Перечеркнула дату, написала «исправленному верить» и поставила ещё одну печать.
Прощать и уважать.
Василий Иванович родился в 1940 году на хуторе Аверино, близ воронежского села Коротояк, куда привёз молодую жену после свадьбы. Он был старшим сыном, помогал растить пятерых братьев и сестёр.
«Моего отца призвали на фронт в первый день войны, — вспоминает он. — В конце июня 1942-го на правый берег Дона пришли фашисты, мне было всего два года. Нас с мамой и сестрёнкой угнали в концлагерь Алексеевка Белгородской области. А когда мы вернулись домой, то все 40 домов нашего хутора, в том числе и наш, были сожжены. Несколько месяцев мы жили в блиндаже, который остался от фашистов. Потом мама построила хату — стены сплела из лозы и обмазала глиной, сложила печку. В этой хате мы жили, пока не вернулся с войны отец, он построил жильё попросторнее».
«А я сама из Житомира, из семьи военного, — рассказывает Нина Степановна. — Моя мама — внучка того самого Зингера, который изобрёл швейную машинку. Второй мамой стала мне свекровь, человек большой доброты и мудрости. Она многому меня научила. Секрет благополучного брака для женщины — это постоянная работа над собой, умение понимать, прощать, вставать раньше мужа и собирать его в дорогу, при этом быть готовой в любой момент собраться и поехать за мужем».
В Вооружённых силах СССР Василий Воронов прослужил 28 лет. Семья, в которой родился сын Саша, переезжая из гарнизона в гарнизон, объездила чуть не всю страну. После службы Василий Иванович ещё 10 лет преподавал школьникам начальную военную подготовку.
Несмотря на возраст, Василий Иванович и сейчас очень активный и общительный. Часто проводит уроки мужества в школе № 104. Рассказывает о своём тяжёлом детстве, о том, как ходил в школу за восемь километров, что вместо портфеля носил учебники в торбе — мешке с одной ручкой. Писать учился на газетах. Для школьников, для наглядности, он сшил из военной портянки сумку. А ещё он показывает им имитацию керосиновой лампы и чудом сохранившуюся перьевую ручку.
Так в чём же секрет семейного счастья этой удивительной пары? Как утверждают сами супруги, в понимании, заботе, глубоком уважении друг друга и, конечно, терпении.
«Главное — терпение, умение уступать, — говорит Нина Степановна. — Уступаю обычно я, потому что мой муж очень упрямый. Но мне с ним легко, он очень добрый, никогда не обидит. А если расстроюсь — успокоит».
Кстати, сын Вороновых пошёл по стопам отца: стал военным. А ещё у пары есть внучка и правнук.