Как встреча на танцах изменила жизнь двух людей

«Моего отца призвали на фронт в первый день войны, — вспоминает он. — В конце июня 1942-го на правый берег Дона пришли фашисты, мне было всего два года. Нас с мамой и сестрёнкой угнали в концлагерь Алексеевка Белгородской области. А когда мы вернулись домой, то все 40 домов нашего хутора, в том числе и наш, были сожжены. Несколько месяцев мы жили в блиндаже, который остался от фашистов. Потом мама построила хату — стены сплела из лозы и обмазала глиной, сложила печку. В этой хате мы жили, пока не вернулся с войны отец, он построил жильё попросторнее».