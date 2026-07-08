Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае

По данным Дальневосточного УГМС, с 9 по 11 июля в южных и части центральных районов Хабаровского края прогнозируются дожди, местами ливни с грозами. На реках возможны подъемы воды до 1,5 метра, местами с выходом на пойму. Наиболее сложная обстановка ожидается в Хабаровском, Амурском, Нанайском, имени Лазо районах, а также в Вяземском и Бикинском округах. МЧС призывает жителей и гостей края соблюдать меры безопасности. Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на воду до улучшения обстановки.