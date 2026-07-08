Автовокзалы Дона и платежная система «Мир» запустили акцию с кешбэком для пассажиров

— Стремимся сделать процесс планирования поездок не только удобным, но и более выгодным для наших пассажиров. Совместная акция «Донавтовокзала» с платежной системой «Мир» позволяет снизить расходы на транспорт, что особенно актуально в летний сезон, когда люди активно путешествуют по региону, — отметила Алёна Беликова.