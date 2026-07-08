Автовокзалы Дона и платежная система «Мир» запустили акцию с кешбэком для пассажиров

С 1 июля 2026 года жители и гости Ростовской области могут вернуть часть средств, потраченных на покупку проездных документов на пригородные и междугородние рейсы. Совместная акция донских автовокзалов и национальной платежной системы «Мир» направлена на повышение доступности поездок в разгар летнего туристического сезона. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова.
При оплате билетов картой «Мир» в кассах или через терминалы самообслуживания на автовокзалах и автостанциях региона пассажирам возвращается 10% от стоимости поездки.
— Стремимся сделать процесс планирования поездок не только удобным, но и более выгодным для наших пассажиров. Совместная акция «Донавтовокзала» с платежной системой «Мир» позволяет снизить расходы на транспорт, что особенно актуально в летний сезон, когда люди активно путешествуют по региону, — отметила Алёна Беликова.
Чтобы стать участником акции, необходимо перед оплатой билетов зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности АО «НСПК» на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». После регистрации достаточно оплатить билет в кассе или терминале автовокзала картой «Мир». Кешбэк в размере 10% будет начислен автоматически в течение нескольких рабочих дней.
Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года включительно. Максимальная сумма кешбэка составляет 1000 рублей в месяц на одного клиента.
Список автовокзалов и автостанций, участвующих в акции, а также полные правила ее проведения доступны на сайте vamprivet.ru в разделе «Все акции», категория «Транспорт».
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.