Во дворе «Енисей кино» в Красноярске заработает «Зеленый кинозал»

В ближайшей программе — драма о 90-х «Коммерсант» (17 июля, 22:00, 18+), кулинарная комедия «Петрушка» с Никитой Кологривым (31 июля, 22:00, 6+), подростковый ромком о танцах и первой любви «Ритмы мечты» (7 августа, 21:30, 6+) и семейная паранормальная комедия «Семейный призрак» (21 августа, 21:30, 6+).