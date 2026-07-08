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Во дворе «Енисей кино» в Красноярске заработает «Зеленый кинозал»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске во дворе «Енисей кино» на Пролетарской, 153 пройдут летние кинопоказы под открытым небом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске во дворе «Енисей кино» на Пролетарской, 153 пройдут летние кинопоказы под открытым небом.

Зрителей приглашают смотреть российские фильмы на открытой площадке у большого экрана.

В ближайшей программе — драма о 90-х «Коммерсант» (17 июля, 22:00, 18+), кулинарная комедия «Петрушка» с Никитой Кологривым (31 июля, 22:00, 6+), подростковый ромком о танцах и первой любви «Ритмы мечты» (7 августа, 21:30, 6+) и семейная паранормальная комедия «Семейный призрак» (21 августа, 21:30, 6+).

Фильмы «Петрушка», «Ритмы мечты» и «Семейный призрак» доступны по Пушкинской карте. Билеты продаются онлайн.

16+