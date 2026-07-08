Воронежский госуниверситет вошел в топ-12 по зарплатам выпускников-юристов

ВГУ сохранил за собой 12-ю строчку рейтинга, показав уверенную положительную динамику. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов вуза за год выросла на 15 000 рублей и теперь составляет 115 000 рублей в месяц. При этом 74% окончивших ВГУ специалистов остаются работать в Воронеже.