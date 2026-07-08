Калининградский зоопарк и ботанический сад закрылись из-за штормового ветра

Калининградский зоопарк, в котором немало больших и возрастных деревьев, закрылся из-за штормового ветра в среду, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Об открытии сообщим заранее», — говорится в сообщении.
Также сегодня не работает ботанический сад БФУ имени И. Канта.
Напомним, Калининград сегодня во власти шторма «Бернадетт», порывы ветра достигают в городе 19 м/с, льет дождь. Продолжает действовать режим повышенной готовности, который 7 июля вечером ввел губернатор Алексей Беспрозванных.
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