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В Ростовской области число покупок готового кофе снизилось на 5%

В период с мая по июнь текущего года в Ростовской области число покупок готового кофе снизилось на 5% год к году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В период с мая по июнь текущего года в Ростовской области число покупок готового кофе снизилось на 5% год к году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Как отметили в компании, медианный чек покупки кофе составил 297 ₽, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По мнению экспертов компании, на продажи кофе повлиял тренд на экономию. «На динамику потребления готового кофе сказались растущая популярность домашнего приготовления кофе и общий тренд на экономию потребителей. В результате спрос на кофе с собой также пошул на спад», — пояснили в компании.

Вместе с тем, как ранее сообщал «Ъ», число производителей чая и кофе за год выросло на 7,7%. Отмечалось, что росту способствовало увеличение сбыта кофе в кофейни.