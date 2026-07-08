В период с мая по июнь текущего года в Ростовской области число покупок готового кофе снизилось на 5% год к году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Как отметили в компании, медианный чек покупки кофе составил 297 ₽, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По мнению экспертов компании, на продажи кофе повлиял тренд на экономию. «На динамику потребления готового кофе сказались растущая популярность домашнего приготовления кофе и общий тренд на экономию потребителей. В результате спрос на кофе с собой также пошул на спад», — пояснили в компании.
Вместе с тем, как ранее сообщал «Ъ», число производителей чая и кофе за год выросло на 7,7%. Отмечалось, что росту способствовало увеличение сбыта кофе в кофейни.