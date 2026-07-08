Одна авария: карта пробок в Калининграде на утро среды

Калининград утром в среду, 8 июля, встал в небольших пробках. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».
Движение затруднено на основных магистралях города, в том числе на Горького, Портовой, Железнодорожной, Гагарина, Невского, Черняховского, Фрунзе, 9 Апреля, Ленинском, Московском проспектах, а также на проспекте Мира и Суворова. Сообщается об одной аварии — на Гагарина. Ситуацию на дорогах осложняет непогода. Общая ситуация в Калининграде оценивается в шесть баллов.
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