Одна авария: карта пробок в Калининграде на утро среды

Движение затруднено на основных магистралях города, в том числе на Горького, Портовой, Железнодорожной, Гагарина, Невского, Черняховского, Фрунзе, 9 Апреля, Ленинском, Московском проспектах, а также на проспекте Мира и Суворова. Сообщается об одной аварии — на Гагарина. Ситуацию на дорогах осложняет непогода. Общая ситуация в Калининграде оценивается в шесть баллов.