Виктор Симчук: «Если автомат заклинил, ты схватил другой и побежал дальше»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Виктор Симчук, ветеран СВО и председатель благотворительного фонда «Братское сердце Сибири», рассказал о чувствах на фронте и о сборке боевых дронов в Красноярске.
— Здравствуйте, Виктор! Сколько времени вы были на СВО и какие-то подробности.
— У меня были две командировки. Первая была в составе воздушно-десантных войск. Вторая — в частной военной компании. Суммарно, около года.
— Вы были добровольцем?
— Да.
— За плечами была военная подготовка?
— Да, у меня была учёба в Суворовском училище. Потом срочная служба в ВДВ и контракт.
— Какая военная специализация?
— Штурмовик.
— Мы знаем случаи, когда люди уехали в соседние государства, чтобы не быть мобилизованными. Одновременно много молодых людей пошли на СВО по мобилизации. Это любовь к Родине или что?
— Каждым движет своё. Но любовь к Родине — она есть. Это совершенно правильно. Многие поехали за неё. Но многие ехали из-за своих друзей и родственников. Я уезжал так же. У меня погибли друзья, я поехал за них.
— Вы интересовались историей своей семьи: бабушка, дедушка во время ВОВ. Эта история вам известна?
— Да, известна. Прадед воевал. Отец — ветеран двух Чеченских кампаний. Я сын офицера. Отец полковник, мать — полковник.
— То есть путь воина был предопределён.
— Да, дед и отец воевали, что бы я не воевал. Но сложилось так. Я воевал, что бы сын не поехал туда.
— Приобрели там какой-то ценный опыт?
— Да. Выживать. Ценить Родину каждый день. Ценить друзей. Боевые друзья стали ближе, чем семья, поэтому держимся вместе.
— А потеря друзей? Часто говорят, что эти люди останутся в сердцах. Это так?
— Да. Помню каждого друга, который там погиб. Ребята часто снятся. Запоминаешь каждого, который был с тобой. Ребята возвращаются после тех условий там. Все близки, всегда созваниваемся и видимся и готовы прийти на помощь. Без разницы в каком регионе.
— Штурмовое подразделение — это серьёзное подразделение. Нужна хорошая подготовка, психологическая устойчивость. Если вдруг человек испугался?
— Если ты испугался до боя или после боя — это простительно. У каждого разные нервы. Не каждый может выдержать. Во время боя пугаться нельзя. Подставишь ребят — потеряешь подразделение. Там такого не прощают.
— Мы начали говорить, что сегодняшняя война со стороны противника очень серьёзная. Она иная по оснащению. В том числе много дронов. Расскажите про дрон.
— Дроны собираем здесь. Это ударники. Их принёс два. Сверху маленький с грузоподъёмностью 1,5 кг. Тот, что снизу поднимает до семи кг. И тубусы, которые поставляем ребятам на фронт. Делаем на 3D- принтерах. Далее они их снаряжают, ставят детонаторы. Тубусы пластиковые, внутрь вставляется взрывчатка и детонаторы. Это ударники. Нижний дрон рассчитан для снаряда РПГ.
— Это одноразовая вещь?
— Да, это одноразовый дрон.
— Вы делаете в Красноярске?
— Мы не делаем, мы их собираем. Как говорил министр обороны Андрей Белоусов, когда докладывал верховному главнокомандующему, что только 30% запчастей мы могли пока делать на территории страны. Но проходит локализация и запускаются производства. В основном детали из Индии, Китая и других государства, которые находятся с нами в содружестве. Здесь идёт сборка и отправка на фронт. Здесь вопрос цены.
— Сколько это стоит?
— Большой дрон 45 тысяч рублей. Малый — 30 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем в магазине.
— Спецфонд или организация — кто вам помогает? Волонтёры? Кто эти люди?
— Это наш частный бизнес. За счёт зарплаты ребят — все скидывались, сами покупали материалы, сами делали.
— Вы это поставили на поток или нет?
— Нет, пока делаем за свой счёт.
— Ездила в Донецк и встречалась с ребятами. Обратила внимание, что они очень неохотно рассказывают. Не могла добиться ответа — за что получена та или иная награда.
— Вы можете рассказать про свои?
— Могу перечислить, что у меня есть: орден «За заслуги перед Отечеством», медаль участника СВО, и медаль «За взятие Бахмута (Артёмовска)» — за штурм. Остальные — ведомственные медали — суворовские и десантные. И недавно вручили за развитие патриотизма у молодого поколения.
— Остались яркие впечатления? Может быть история?
— Из самого яркого — ответ на вопрос «Что такое счастье?». Я вспоминаю, когда вылезали из-под удара, обрушился потолок, побелка. Встаю, отряхиваюсь, перекличка «Все живые?». Наливаю кофе, выхожу на лестницу и думаю, что я настолько счастливый, потому что все мои друзья живы.
— Подтвердите или опровергните мои внутренние ощущения: Люди там видны, как на ладони?
— Да, тут мир цветного. Я его раньше не понимал. Это любовь, разлука.
— Эмоциональные качели.
— Это радуга цветная. Там — всё чёрно-белое. Там есть жизнь и есть смерть. Каждый человек себя показывает в течение нескольких дней. Не надо гадать. И там всё по-настоящему.
— У вас есть награда за воспитание подрастающего поколения. Как считаете, нужно в школах, средних и высших учебных заведениях возрождать НВП, которая была в советское время? Были даже нормативы разборки-сборки автомата с закрытыми глазами.
— Скажу так: если у тебя автомат заклинил, ты схватил другой и побежал дальше. Там нет времени на сборки-разборки. Пока разберёшь — много времени уйдёт. НВП важна, как минимум, что бы ребята знали, что такое военная подготовка. Не факт, что она понадобится. Дай бог, что бы не понадобилась. Но это ближе к мужскому воспитанию.
— Как-то в Луганске мне ребята подарили украинскую книжку, выпуска 2010 года. Там было расписано всё: как и где должен сидеть снайпер, как грамотно должны располагаться позиции, что бы не было перекрёстного огня и своих не зацепить. Я была очень удивлена, потому что это учебник для школьников 9 класса. В этом смысле наши школьники, мне кажется, настолько далеки от этого. Солидарна с вами, что нужно обязательно включать этот предмет в школьное образование.
— Первый вопрос, который задаю в школах: «Есть здесь дети, у которых родственники или друзья на спецоперации?» Надо понимать, как себя правильно вести. И часто встречаю. Обычно, к концу диалога, которые не слушали и не знали про этот локальный конфликт, они проникаются и слушают. А ребята, которых родственники «за ленточкой» — со слезами на глазах. Мы говорим только о хорошем. Что все вернуться, всё будет хорошо и победим.
— Виктор, спасибо за беседу.
Беседовала Елена Пензина, программа «Всё для Победы!», ТК «Енисей».
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