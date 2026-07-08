Виктор Симчук: «Если автомат заклинил, ты схватил другой и побежал дальше»

— Первый вопрос, который задаю в школах: «Есть здесь дети, у которых родственники или друзья на спецоперации?» Надо понимать, как себя правильно вести. И часто встречаю. Обычно, к концу диалога, которые не слушали и не знали про этот локальный конфликт, они проникаются и слушают. А ребята, которых родственники «за ленточкой» — со слезами на глазах. Мы говорим только о хорошем. Что все вернуться, всё будет хорошо и победим.