За ночь штормовой ветер повалил в Калининграде больше десяти деревьев

По данным на 7:30, в Калининграде упали 13 деревьев. Ветер повалил растения на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира и других улицах. На Колхозной дерево повредило два автомобиля. На Серпуховской падение зелёного насаждения нарушило работу уличного освещения, а на Дзержинского привело к отключению электричества в доме.