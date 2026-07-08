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За ночь штормовой ветер повалил в Калининграде больше десяти деревьев

В городе произошли подтопления на трёх четырёх улицах.

В ночь на 8 июля штормовой ветер повалил в Калининграде больше десяти деревьев. Их количество увеличивается. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным на 7:30, в Калининграде упали 13 деревьев. Ветер повалил растения на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира и других улицах. На Колхозной дерево повредило два автомобиля. На Серпуховской падение зелёного насаждения нарушило работу уличного освещения, а на Дзержинского привело к отключению электричества в доме.

Кроме того, в Калининграде фиксируют локальные подтопления. Они произошли на улицах Ручейной, Палубной, Полоцкой и Галицкого.

Из-за штормового ветра в Калининградской области введён режим повышенной готовности. В МЧС предупредили о порывах до 32 метров в секунду в регионе. Помимо ветра ожидаются ливни и грозы.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

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