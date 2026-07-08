В НАТО одобрили удары США по Ирану: Рютте назвал их необходимыми

Альянс НАТО отреагировал на удары США по Ирану. Генсек Марк Рютте подчеркнул, что считает атаку Вашингтона на исламское государство «абсолютно обоснованной». Об этом генсек заявил прессе по прибытию на саммит НАТО.
«Я считаю их абсолютно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на это», — резюмировал Рютте в разговоре с прессой.
Напомним, 8 июля США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на танкеры в Ормузском проливе. Рютте также заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был разочарован действиями НАТО во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Лидер Белого дома был уверен, что альянс поддержит США и поможет наносить удары по Ближнему Востоку.