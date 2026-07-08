В Госдуме предупредили россиян о новой схеме мошенников с самозапретом

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с самозапретом на кредиты. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, аферисты представляются «сотрудниками Госуслуг» или «поддержкой кредитных бюро» и рассказывают о том, что якобы в самозапрете была допущена ошибка, которую нужно исправить по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, который крадет доступ к «Госуслугам» и документам.
— Звонят, пугают, торопят: «Срочно! Ошибка! Иначе будут проблемы!». Человек теряет голову, переходит по ссылке, вводит пароль — и все. Аккаунт взломан. Это классическая схема, просто обернутая в новую тему. Схема старая — упаковка новая, — объяснил парламентарий.
Свищев призвал россиян не переходить по сомнительным ссылкам и класть трубку в случае подобных звонков. Он напомнил, что «Госуслуги» и банки никогда не звонят по таким вопросам. В случае, если человек все же перешел по ссылке или ввел данные, то нужно сразу изменить пароль от «Госуслуг», передает Общественная служба новостей.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.