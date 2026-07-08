В Госдуме предупредили россиян о новой схеме мошенников с самозапретом

Свищев призвал россиян не переходить по сомнительным ссылкам и класть трубку в случае подобных звонков. Он напомнил, что «Госуслуги» и банки никогда не звонят по таким вопросам. В случае, если человек все же перешел по ссылке или ввел данные, то нужно сразу изменить пароль от «Госуслуг», передает Общественная служба новостей.