Математика любви. Секрет Островских — как быстро стать многодетной семьей

Началась история этой многодетной семьи в обычной маршрутке. «Я услышал звонкий смех и увидел двух девушек, постарше и помладше, — рассказывает Сергей Островский — предприниматель и известный в Волгограде общественник. — Вижу цель, не вижу преград, иду к ней! Но девушки без умолку болтали, мне стоило большого труда вклинится в их разговор. Я поздоровался и ошарашил их вопросом: “Не хотите ли вы подтянуть знание венгерского?”. Мы разговорились, познакомились — старшую звали Татьяна, младшую Анна. Татьяна, в свою очередь, задала мне неожиданный вопрос: “Как вы относитесь к аргентинском танго?”. Я ответил, что с удовольствием бы потанцевал. Так меня пригласили в танцевальный зал позаниматься танго. В этот же день, вечером, состоялась встреча с Анной. А потом мы с ней танцевали танго… Завязалось интересное общение. И каково же было моё удивление, когда я узнал, что Татьяна, которую я принял за подругу Ани, — это её мама. Я сразу понял, что это судьба: вспомнил фразу: “Если хочешь узнать, как будет выглядеть с годами твоя жена, посмотри на её маму”. И понял, что именно такой я хочу видеть свою жену!».