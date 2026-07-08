Математика любви. Секрет Островских — как быстро стать многодетной семьей

Их история началась с венгерского языка, аргентинского танго и случайной встречи в маршрутке — а продолжилась четырьмя детьми за пять лет.
Сергей и Анна Островские из Волгограда — многодетная семья, которая доказывает: большая семья и личная самореализация не противоречат друг другу. Анна после четырёх родов не расстаётся с балетным станком, Сергей — известный в городе предприниматель и общественник — уверен, что именно в этом и кроется секрет их счастья. О решительности их семьи — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
«А потом мы танцевали танго».
Началась история этой многодетной семьи в обычной маршрутке. «Я услышал звонкий смех и увидел двух девушек, постарше и помладше, — рассказывает Сергей Островский — предприниматель и известный в Волгограде общественник. — Вижу цель, не вижу преград, иду к ней! Но девушки без умолку болтали, мне стоило большого труда вклинится в их разговор. Я поздоровался и ошарашил их вопросом: “Не хотите ли вы подтянуть знание венгерского?”. Мы разговорились, познакомились — старшую звали Татьяна, младшую Анна. Татьяна, в свою очередь, задала мне неожиданный вопрос: “Как вы относитесь к аргентинском танго?”. Я ответил, что с удовольствием бы потанцевал. Так меня пригласили в танцевальный зал позаниматься танго. В этот же день, вечером, состоялась встреча с Анной. А потом мы с ней танцевали танго… Завязалось интересное общение. И каково же было моё удивление, когда я узнал, что Татьяна, которую я принял за подругу Ани, — это её мама. Я сразу понял, что это судьба: вспомнил фразу: “Если хочешь узнать, как будет выглядеть с годами твоя жена, посмотри на её маму”. И понял, что именно такой я хочу видеть свою жену!».
Уже через месяц прогулок и общения Сергей сделал Анне предложение.
«У меня с детства была цель — стать прекрасным мужем и отцом, — объясняет он. — Я сам рос в многодетной семье, но сохранить брак моим родителям не удалось, и мама воспитывала нас одна. Я искал свою единственную и любимую с 15 лет, и в какой-то момент уже отчаялся. И вот в 25 встретил Аню…».
Рожали вместе.
В 2019 г. в молодой семье родилась дочь Тонечка. Уже первые роды были партнёрскими: Сергей был рядом с Анной, чтобы поддержать её в особый момент. В 2021 г. в период пандемии на свет появился Толик. (Это были единственные роды Анны, прошедшие без мужа). В 2022 г. у пары появился Серёжа, а в 2024 г. — Коля. Все дети названы в честь бабушек и дедушек.
«Для меня первые партнёрские роды были как прыжок с парашютом, — признаётся Сергей. — Но с каждым разом процесс воспринимался более серьёзно, более ответственно, но при этом становилось тревожнее. А что касается Анны, её пугали не сами роды, а период беременности — очень сильно мучил токсикоз. И в это трудное время я особенно старался быть для неё опорой, поддерживать, заботиться».
Удивительно, что после четырёх родов Анна, оставаясь в прекрасной физической форме, почти профессионально занимается балетом.
«Анна танцует с детства, способности её даны от рождения, — говорит Сергей. — Она занималась современными танцами и постепенно пришла к классическому балету. У станка тренируется каждый день — для неё это жизненно необходимо. Это даёт ей силы растить детей, заботиться о семье, восстанавливаться физически и морально».
Супруги признаются: четверо детей за такой короткий срок — это испытание. Эту тему многодетный отец семейства поднял даже в диалоге с известной телеведущей и актрисой Юлией Меньшовой, которая приезжала в Волгоград на минувшей неделе в рамках бизнес-фестиваля. Когда наступило время для свободного общения, Сергей Островский рассказал: «Чтобы не сойти с ума от нагрузок с детьми, мы с супругой смотрели вашу передачу, — признался он. — Вы нас вдохновляли и помогали».
Юлия Меньшова призналась, что восхищается такими семьями и по-хорошему завидует Анне (у самой телеведущей двое детей. — Авт.). «Я очень рада, что у меня есть такие “крестники” в Волгограде и с удовольствием приехала бы к вам в гости».
Юлия пообещала посетить и знаменитый в Волгограде исторический «Дом с лебедями», который находится в центре на ул. Мира.
Островские говорят о том, что на четверых детях они, возможно, не остановятся. При этом Сергей отмечает: для него важно, что жена раскрыла и свой хореографический талант.
«Я прекрасно понимаю, что самореализация Анны — это залог сохранения мира и здоровья нашей семьи, — говорит он. — Всем мужчинам пожелал бы беречь свою вторую половину, укреплять семейные узы, растить детей. Семья — это наша главная опора».