Квартиры верхних этажей дома на Ленина, 9 в Минске еще не просохли после тушения большого пожара

После сильного пожара в жилом доме в Минске на улице Ленина, 9, случившегося 28 июня, квартиры верхних этажей все еще не просохли. Об этом в администрации Ленинского района рассказали агентству «Минск-Новости».
В администрации сказали, что на 7 июля дом обеспечен газоснабжением и водоснабжением, получено разрешение на включение электроснабжения до третьего этажа включительно. Электричество включается при условии присутствия собственника жилого помещения.
— Остальные этажи требуют просушки, — подчеркнули специалисты.
Кроме того, сгоревшую кровлю многоэтажки уже очистили и сделали временную крышу. При этом работники ЖЭУ продолжают обследовать жилые помещения для составления дефектного акта.
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