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Квартиры верхних этажей дома на Ленина, 9 в Минске еще не просохли после тушения большого пожара

Верхние этажи дома на Ленина, 9 в Минске еще не просохли после тушения пожара.

Источник: Комсомольская правда

После сильного пожара в жилом доме в Минске на улице Ленина, 9, случившегося 28 июня, квартиры верхних этажей все еще не просохли. Об этом в администрации Ленинского района рассказали агентству «Минск-Новости».

В администрации сказали, что на 7 июля дом обеспечен газоснабжением и водоснабжением, получено разрешение на включение электроснабжения до третьего этажа включительно. Электричество включается при условии присутствия собственника жилого помещения.

— Остальные этажи требуют просушки, — подчеркнули специалисты.

Кроме того, сгоревшую кровлю многоэтажки уже очистили и сделали временную крышу. При этом работники ЖЭУ продолжают обследовать жилые помещения для составления дефектного акта.

Ранее мы сообщали, что власти Минска решили, что будет с домом на улице Ленина после сильного пожара.

Еще мы писали, что под Минском большой санаторий продается по цене благоустроенной дачи.