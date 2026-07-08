В овощах из красноярских теплиц снова нашли нитраты

С начала 2026 года специалисты Красноярского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса при исследовании овощей местного производства выявили 31 случай превышения норм безопасного содержания нитратов.
Всего по состоянию на 1 июля в лабораторию ФГБУ «ЦОК АПК» для проверки на соответствие требованиям регламента поступило 58 образцов овощей из закрытого грунта. Это огурцы, кабачки, салат, зеленый лук и базилик, выращенные на площади 13,2 га в теплицах.
«В пробах кабачков, огурцов и листового салата было обнаружено превышение количества нитратов. Информация об этом направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что основными причинами превышения содержания нитратов в овощах являются нарушение регламентов внесения азотных удобрений при их выращивании, сбор недозрелого урожая, видовые и сортовые особенности растений (например, свекла, редис, укроп, салат, петрушка и некоторые другие накапливают их чаще). Чтобы снизить риски для здоровья, эксперты рекомендуют: выбирать овощи, выращенные в открытом грунте, а не в теплицах, и полностью созревшие; не покупать овощи с трещинами, вмятинами, темными пятнами, крупные и слишком яркие; перед употреблением хорошо помыть, срезать части, где больше всего накапливается нитратов (кожура, кочерыжка, верхние листья, стебли), также можно вымочить офощи в воде 15−20 минут.