В овощах из красноярских теплиц снова нашли нитраты

Отмечается, что основными причинами превышения содержания нитратов в овощах являются нарушение регламентов внесения азотных удобрений при их выращивании, сбор недозрелого урожая, видовые и сортовые особенности растений (например, свекла, редис, укроп, салат, петрушка и некоторые другие накапливают их чаще). Чтобы снизить риски для здоровья, эксперты рекомендуют: выбирать овощи, выращенные в открытом грунте, а не в теплицах, и полностью созревшие; не покупать овощи с трещинами, вмятинами, темными пятнами, крупные и слишком яркие; перед употреблением хорошо помыть, срезать части, где больше всего накапливается нитратов (кожура, кочерыжка, верхние листья, стебли), также можно вымочить офощи в воде 15−20 минут.