Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский СПИД‑центр занял второе место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации

Итоги конкурса подвели 7 июля в Москве.

Нижегородский центр борьбы со СПИД в числе лучших по цифровой трансформации: проект учреждения занял второе место на Всероссийском конкурсе цифровых инициатив в медицине, сообщила в своём канале в мессенджере MAX главный редактор «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов. Итоги конкурса, организованного Московским госуниверситетом управления, детским научно‑клиническим центром имени Л. М. Рошаля и АНО «Центр экспертных программ ВОК», подвели 7 июля в Москве.

Главный врач СПИД‑центра Соломон Апоян отметил, что цифровая трансформация затронула лабораторию, несколько отделений и аптечный пункт: усилили контроль качества и автоматизировали ряд рутинных операций. В учреждении уже функционирует роботизированная лаборатория, интегрированная с Единой цифровой платформой здравоохранения, а также первый в регионе ИИ‑ассистент для быстрой оценки состояния пациентов. Апоян добавил, что следующим этапом станет внедрение роботов для переноса, сортировки и сопровождения лабораторных грузов.

Ранее сообщалось, что исторический минимум по ВИЧ обновлен в Нижегородской области.