Нижегородский СПИД‑центр занял второе место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации

Главный врач СПИД‑центра Соломон Апоян отметил, что цифровая трансформация затронула лабораторию, несколько отделений и аптечный пункт: усилили контроль качества и автоматизировали ряд рутинных операций. В учреждении уже функционирует роботизированная лаборатория, интегрированная с Единой цифровой платформой здравоохранения, а также первый в регионе ИИ‑ассистент для быстрой оценки состояния пациентов. Апоян добавил, что следующим этапом станет внедрение роботов для переноса, сортировки и сопровождения лабораторных грузов.