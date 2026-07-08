Нижегородский СПИД‑центр занял второе место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации

Нижегородский центр борьбы со СПИД в числе лучших по цифровой трансформации: проект учреждения занял второе место на Всероссийском конкурсе цифровых инициатив в медицине, сообщила в своём канале в мессенджере MAX главный редактор «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов. Итоги конкурса, организованного Московским госуниверситетом управления, детским научно‑клиническим центром имени Л. М. Рошаля и АНО «Центр экспертных программ ВОК», подвели 7 июля в Москве.
Главный врач СПИД‑центра Соломон Апоян отметил, что цифровая трансформация затронула лабораторию, несколько отделений и аптечный пункт: усилили контроль качества и автоматизировали ряд рутинных операций. В учреждении уже функционирует роботизированная лаборатория, интегрированная с Единой цифровой платформой здравоохранения, а также первый в регионе ИИ‑ассистент для быстрой оценки состояния пациентов. Апоян добавил, что следующим этапом станет внедрение роботов для переноса, сортировки и сопровождения лабораторных грузов.
Ранее сообщалось, что исторический минимум по ВИЧ обновлен в Нижегородской области.