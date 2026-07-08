Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 8 июля

8 июля в нижегородском аэропорту задержали один международный и три внутрироссийских рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Вместо 11:25 в 14:55 вылетит борт в Анталью. Также переназначено время для рейса Нижний Новгород — Москва: его перенесли с 17:40 на 23:25.
В авиаузле задерживаются и два рейса в Сочи. Один из них должен был отправиться в 17:15, однако его перенесли на 03:55 9 июля. Второй рейс в кубанский город состоится только в 09:50 следующего дня вместо 14:55 8 июля.
С опозданием в Нижний Новгород прибудут по два самолета из Антальи и Сочи.
Напомним, что с 7 июля нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с органами. Пока это ограничение продолжает действовать.