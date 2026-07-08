Жизнь двух младенцев спасла «крылатая скорая» в Волгограде

«Чаще всего “крылатая скорая” совершала вылеты в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин. В нескольких случаях причиной становились дорожно-транспортные происшествия, также санавиацию вызывали в связи с кардиологическими заболеваниями, инсультами и другие состояниями пациентов, угрожающими их жизни», — сообщают в облздраве.