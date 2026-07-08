Жизнь двух младенцев спасла «крылатая скорая» в Волгограде

Вертолеты санавиации доставили с начала 2026 года в ведущие клиники Волгограда 146 пациентов. В их числе — 32 ребенка, двое из них — младенцы.
«Чаще всего “крылатая скорая” совершала вылеты в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин. В нескольких случаях причиной становились дорожно-транспортные происшествия, также санавиацию вызывали в связи с кардиологическими заболеваниями, инсультами и другие состояниями пациентов, угрожающими их жизни», — сообщают в облздраве.
Всего с начала 2026 года волгоградская санавиация совершила 150 вылетов. Пациентов в тяжелом состоянии также доставляют в областной центр автомобилями скорой медпомощи класса «В» и «С».
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