Сотрудники ГАИ объяснили детсадовцам правила ПДД в Ванино

Сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада «Веточка» в поселке Ванино. Детям рассказали, как вести себя на дороге пассажирам и пешеходам и почему соблюдение правил помогает оставаться в безопасности каждый день. Особое внимание уделили правилам перехода дороги исключительно по пешеходному переходу, заранее убедившись в отсутствии на проезжей части приближающихся машин. Также обсудили необходимость использования ремней безопасности. Ярким и запоминающимся моментом стало знакомство с патрульным автомобилем. Дети с удовольствием посидели в салоне, примерив на себя роль настоящих сотрудников полиции.