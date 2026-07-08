Прокуратура пресекла незаконную выдачу займов в комиссионном магазине в Хабаровске

Прокуратура Индустриального района Хабаровска провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя. Установлено, что в комиссионном магазине на улице Ворошилова коммерсант выдавал займы жителям без законных оснований. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконная деятельность по предоставлению потребительских кредитов). Индустриальный районный суд Хабаровска привлек бизнесмена к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.