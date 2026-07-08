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В Омске топ-модель Кристина Грикайте снялась в новой рекламе Victoria’s Secret

Модель представила новую линейку белья из осенней коллекции американского бренда.

Источник: Om1 Омск

Омская топ-модель Кристина Грикайте стала участницей новой рекламной кампании Victoria’s Secret. Фотографии с её участием появились в официальном аккаунте бренда в соцсетях.

На снимках Грикайте позирует в двух комплектах белья. Модель представляет линейку бескаркасных бюстгальтеров-балконетов с эффектом пуш-ап, вошедшую в осеннюю коллекцию.

Victoria’s Secret — американский производитель нижнего белья, купальников, косметики и аксессуаров. Бренд существует с 1977 года и получил широкую известность благодаря масштабным показам с участием моделей, которых называли «ангелами».

Ранее Кристина Грикайте также снялась в рекламном ролике американского модного дома Calvin Klein.

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Омичка Кристина Грикайте украсила обложку Vogue Thailand.