В Омске топ-модель Кристина Грикайте снялась в новой рекламе Victoria’s Secret

Омская топ-модель Кристина Грикайте стала участницей новой рекламной кампании Victoria’s Secret. Фотографии с её участием появились в официальном аккаунте бренда в соцсетях.
На снимках Грикайте позирует в двух комплектах белья. Модель представляет линейку бескаркасных бюстгальтеров-балконетов с эффектом пуш-ап, вошедшую в осеннюю коллекцию.
Victoria’s Secret — американский производитель нижнего белья, купальников, косметики и аксессуаров. Бренд существует с 1977 года и получил широкую известность благодаря масштабным показам с участием моделей, которых называли «ангелами».
Ранее Кристина Грикайте также снялась в рекламном ролике американского модного дома Calvin Klein.
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