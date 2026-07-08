Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днём семьи, любви и верности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Всероссийским днём семьи, любви и верности. В своём обращении он напомнил, что праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских и символизирует любовь, верность и взаимопонимание. Глава региона подчеркнул, что именно в семье закладываются нравственные ориентиры, формируется умение заботиться о близких и нести ответственность.