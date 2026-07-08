В Волгоградской области живут 5 345 Петров и семь Февроний

Отделение СФР по Волгоградской области отмечает: возраст получателей — от семи месяцев до 106 лет. Старший из них — 106-летний Петр из Камышина, ветеран Великой Отечественной войны. Он получает пенсию по старости, ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение. 89-летняя Феврония из Суровикино получает пенсию и компенсацию 50% оплаты ЖКУ. Оба, достигнув 80 лет, получили право на повышенную фиксированную выплату и надбавку на уход.