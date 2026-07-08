В Волгоградской области живут 5 345 Петров и семь Февроний

В Волгоградской области получают поддержку 5 345 Петров и семь Февроний — тезок святых покровителей семьи.
Отделение СФР по Волгоградской области отмечает: возраст получателей — от семи месяцев до 106 лет. Старший из них — 106-летний Петр из Камышина, ветеран Великой Отечественной войны. Он получает пенсию по старости, ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение. 89-летняя Феврония из Суровикино получает пенсию и компенсацию 50% оплаты ЖКУ. Оба, достигнув 80 лет, получили право на повышенную фиксированную выплату и надбавку на уход.
«Соцфонд оказывает колоссальный объем услуг — от детских пособий до пенсий, и за каждым обращением стоит ожидание семьи. Приоритетом для нас остаются качество и скорость», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Волгоградской области Владимир Федоров.
Семимесячному Пете назначили единовременное пособие при рождении ребенка. Четырехлетняя Феврония из многодетной волгоградской семьи получает единое пособие.
Обеим семьям оформили сертификат на материнский капитал — за оформлением выплат нужно обращаться в Отделение СФР по Волгоградской области.
Ранее сообщалось о семейном секрете многодетной семьи Островских.