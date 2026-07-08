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Семь Февроний и 5 345 Петров в Волгоградской области отмечают именины 8 июля

Самому старшему Петру — 106 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в День семьи, любви и верности местное отделение Соцфонда посчитало, сколько Петров и Февроний проживают в регионе. Именины 8 июля 2026 года отмечают 7 Февроний и 5 345 Петров. Считали тех, кто получает поддержку от СФР. Самый старший среди всех — 106-летний Петр, ветеран Великой Отечественной войны, самому маленькому Пете 7 месяцев.

Февроний немного, но именинницам от 4 до 89 лет. Самая младшая Феврония — из многодетной семьи, ее родители получают единое пособие. Напомним, отмечаемый 8 июля День семьи, любви и верности утвержден в честь святых — покровителей брака, Петра и Февронии Муромских.