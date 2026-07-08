Семь Февроний и 5 345 Петров в Волгоградской области отмечают именины 8 июля

В Волгоградской области в День семьи, любви и верности местное отделение Соцфонда посчитало, сколько Петров и Февроний проживают в регионе. Именины 8 июля 2026 года отмечают 7 Февроний и 5 345 Петров. Считали тех, кто получает поддержку от СФР. Самый старший среди всех — 106-летний Петр, ветеран Великой Отечественной войны, самому маленькому Пете 7 месяцев.