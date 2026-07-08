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В Японии женщина напала на соседку по комнате и зашила ей рот

Японка, которой соседка зашила рот, уже получила всю необходимую помощь.

В Японии женщина напала на соседку по комнате и зашила ей рот. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел 29 июня в городе Кога префектуры Ибараки. Около двух часов дня 42-летняя пострадавшая прибежала в магазин рядом с жилым комплексом. У женщины рот был зашит нитками.

Она передала продавцу листок с просьбой о помощи. После этого на место вызвали полицию, а пострадавшей оказали необходимую помощь.

Правоохранители задержали 49-летнюю Масаэ Сакураи, которая жила вместе с женщиной. Позже пострадавшая рассказала, что долго не могла позвать на помощь, потому что боялась соседку.

Известно, что женщины жили вместе с апреля 2025 года. Один из соседей рассказал, что Сакураи была малообщительной, но всегда вела себя спокойно. Мотивы ее поступка пока неизвестны.

Ранее в Японии произошел другой резонансный инцидент с нападением. В Осаке мужчина с ножом атаковал подростков в торговом районе Дотомбори. Один 17-летний юноша погиб, еще двое получили травмы.