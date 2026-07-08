Педагог-педофил из Красноярска получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей

Приговор педофилу вынес Кировский районный суд Красноярска. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, а также принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в связи с наличием у него расстройства сексуального предпочтения.