Педагог-педофил из Красноярска получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей

В Красноярске педагога дополнительного образования осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Следствием установлено, что в период с сентября 2020-го по май 2025 года мужчина неоднократно прикасался к интимным частям тела девочки, а также совершал с ней половые сношения и иные действия сексуального характера. Все началось, когда ребенку едва исполнилось 11 лет.
В отношении педагога допобразования возбудили дело по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; совершение развратных действий; иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
Приговор педофилу вынес Кировский районный суд Красноярска. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, а также принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в связи с наличием у него расстройства сексуального предпочтения.
Кроме того, в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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