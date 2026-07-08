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В Волгоградской области «подошел» урожай белых грибов

В лесах Волгоградской области начался урожай подосиновиков и дубовиков. Однако из-за вернувшейся в.

В лесах Волгоградской области начался урожай подосиновиков и дубовиков. Однако из-за вернувшейся в регион жары век «свежих» грибов оказывается крайне недолог.

— На прошлой неделе в лесах действительно появился новый хороший слой дубовиков, белого гриба, подосиновиков, — рассказывает волгоградский фанат тихой охоты Татьяна Немчинова. — Но наше южное солнце сделало свое дело и просто «пожарило» все грибочки — из-за жары они быстро преют и обветриваются.

Волгоградцы, выбирающиеся в лес только ранним утром, признают, что еще одним «стоп-сигналом» для многих грибников становится обилие пауков.

— Клещей в лесах нет, а вот пауков действительно достаточно. Что же касается самих грибов, то, если в первых числах июля еще можно было собрать молоденькие грибочки, то в выходные их уже практически не было, — сетуют горожане.

Грибной сезон в Волгоградской области начался еще в середине весны. За это время любители тихой охоты успели пособирать и сморчковую шапочку, и шампиньоны, и маслята, и полубелые грибы. Несмотря на обилие дождей, грибники все-таки оценивают сезон не больше, чем на четыре балла из пяти возможных.

Фото Татьяны Немчиновой.