Самолёт с людьми на борту пропал над Аравийским морем

По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), связь с бортом прервалась примерно в 250 км (155 морских милях) к западу от Карачи. За несколько минут до этого пилот доложил о неисправности навигационной системы. Диспетчеры зафиксировали быстрое снижение и резкое изменение курса судна.
«Предварительные данные системы ADS-B указывают на потерю высоты, за которой последовал ее набор, а затем вторая, внезапная и резкая потеря высоты», — сообщили в PAA.
Последний сигнал поступил, когда самолет находился на высоте всего 355 метров, а его вертикальная скорость падения достигала критических 6 827 метров в минуту.
В район предполагаемого крушения стянуты экстренные силы. В операции задействованы фрегат Военно-морских сил (ВМС) Пакистана PNS Zulfiqar, самолет ДРЛО Saab 2000 Erieye и турбовинтовой ATR-72. Также к поискам подключилось коммерческое судно «Лахор».
Напомним, в июне этого года пакистанский военный вертолет потерпел крушение в Кашмире. В результате погибли 22 человека.