Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт с людьми на борту пропал над Аравийским морем

В Пакистане ищут пропавший с радаров самолёт с пятью членами экипажа.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пакистана развернули масштабную поисково-спасательную операцию в акватории Аравийского моря, где с радаров исчез грузовой Boeing 737−400, следовавший рейсом Шарджа — Карачи. На борту находились пять членов экипажа. Об этом пишет газета The Express Tribune.

По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), связь с бортом прервалась примерно в 250 км (155 морских милях) к западу от Карачи. За несколько минут до этого пилот доложил о неисправности навигационной системы. Диспетчеры зафиксировали быстрое снижение и резкое изменение курса судна.

«Предварительные данные системы ADS-B указывают на потерю высоты, за которой последовал ее набор, а затем вторая, внезапная и резкая потеря высоты», — сообщили в PAA.

Последний сигнал поступил, когда самолет находился на высоте всего 355 метров, а его вертикальная скорость падения достигала критических 6 827 метров в минуту.

В район предполагаемого крушения стянуты экстренные силы. В операции задействованы фрегат Военно-морских сил (ВМС) Пакистана PNS Zulfiqar, самолет ДРЛО Saab 2000 Erieye и турбовинтовой ATR-72. Также к поискам подключилось коммерческое судно «Лахор».

Напомним, в июне этого года пакистанский военный вертолет потерпел крушение в Кашмире. В результате погибли 22 человека.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше