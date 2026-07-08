Самолёт с людьми на борту пропал над Аравийским морем

По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), связь с бортом прервалась примерно в 250 км (155 морских милях) к западу от Карачи. За несколько минут до этого пилот доложил о неисправности навигационной системы. Диспетчеры зафиксировали быстрое снижение и резкое изменение курса судна.