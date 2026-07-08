В Хабаровском крае надолго зарядили дожди

Дожди и в Троицком, днем там +26…+28, во второй половине дня +19…+21 градус. В Комсомольске-на-Амуре тоже осадки, днем такие же температурные значения, а вот ночью +17…+19 градусов. Дождливо и в Чегдомыне. В светлое время суток там +22…+24, в ночное те же +17…+19 градусов.