В Хабаровском крае надолго зарядили дожди

В Хабаровском крае зарядили дожди, сильные и совсем небольшие, но небо стало пасмурным. Солнце выглядывает лишь ненадолго, и опять скрывается за тучами.
На юге 9 июля ожидаются дожди, в Вяземском днем +26…+28, ночью +19…+21, в Бикине на рассвете +18…+20, во второй половине дня +27…+29 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Дожди и в Троицком, днем там +26…+28, во второй половине дня +19…+21 градус. В Комсомольске-на-Амуре тоже осадки, днем такие же температурные значения, а вот ночью +17…+19 градусов. Дождливо и в Чегдомыне. В светлое время суток там +22…+24, в ночное те же +17…+19 градусов.
В северных районах сохранится погода без осадков. Не по-летнему прохладно в Чумикане, днем там +14…+16, ночью +8…+10 градусов, в Аяне в послеобеденное время +15…+17, ночью +10…+12 градусов, в Охотске после полудня воздух прогреется до тех же + 15…+17 градусов, ночью до +10…+12.
В Николаевске-на-Амуре немного теплее, днем там +26…+28, а вот на рассвете +13…+15 градусов.
На побережье Татарского пролива днем +20…+22, ночью +13…+15 градусов.
В Хабаровске 9 июля, в четверг синоптики прогнозируют дождь, днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, ночью воздух прогреется до +19…+21 градуса.
Уровень Амура у Хабаровска растет, сейчас он достиг отметки в 158 сантиметров, в ближайшие двое суток река прибавит еще 10−15 сантиметров.
Нам кажется, что нынешнее лето необычное? Возможно. История метеорологических наблюдений сохранила температурные рекорды.
Так вот 9 июля 1981 года в Хабаровске зафиксировано минимальное значение, тогда столбики термометров поднялись лишь до 10,7 градусов, а вот через год, в 1982 году случился рекорд со знаком плюс, воздух в Хабаровске прогрелся до +33, 2 градусов.
В день 9 июля люди шли в лес собирать ягоду. До этого времени считалось, что она еще не вполне созрела. Девушки старались умыться земляничной росой, чтобы быть красивыми. Также принято было класть земляничные листики в карман. По приметам, это сулило достаток.
Считалось, что надо съесть в этот день побольше земляники, целый стакан, чтобы обеспечить себе здоровье на целый год.