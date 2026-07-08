Эксперт Санина: Заявление на отпуск лучше подавать минимум за четыре дня

Отдельное заявление на отпуск обычно не требуется, если он уже включен в утвержденный график. Работодатель должен уведомить сотрудника о датах отпуска не менее чем за две недели до его начала, а подпись работника подтверждает согласие с планом. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
По ее словам, если отпуск необходимо взять вне графика, например, перенести или уйти раньше, то заявление обязательно. Чтобы работодатель успел оформить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три дня до начала отдыха, рекомендуется подавать заявление за три-четыре дня до отпуска, пояснила специалист.
— При более поздней подаче существует риск нарушения срока выплаты, что может повлечь ответственность для компании, — цитирует эксперта RT.
Ранее в Госдуме предложили увеличить стандартную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска россиян до 35 дней. Депутаты полагают, что эта мера позволит компенсировать как минимум четыре выходных дня, которые «выпадают» из периода отдыха. Увеличение продолжительности отпуска, по мнению парламентариев, поможет предотвратить профессиональное выгорание, а также позволит полноценно восстановить силы за период отдыха. Сколько сейчас длится ежегодный отпуск, нужно ли его увеличение россиянам и как это скажется на работодателях, разбиралась «Вечерняя Москва».