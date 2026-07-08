Эксперт Санина: Заявление на отпуск лучше подавать минимум за четыре дня

Отдельное заявление на отпуск обычно не требуется, если он уже включен в утвержденный график. Работодатель должен уведомить сотрудника о датах отпуска не менее чем за две недели до его начала, а подпись работника подтверждает согласие с планом. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.