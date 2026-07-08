Годовалый мальчик и девушка пострадали в ДТП на М-4 в Воронежской области

Годовалый ребёнок и девушка пострадали в ДТП на трассе в Воронежской области. Авария произошла вечером во вторник, 7 июля, на 3-м км автодороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Бобровском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
25-летний водитель Geely Emgrand во время движения начал обгонять автомобиль. При этом он не обеспечил безопасный боковой интервал и врезался в иномарку Renault, которая ехала в попутном направлении. После столкновения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.
Двое пассажиров Geely Emgrand, 22-летняя девушка и годовалый мальчик, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.