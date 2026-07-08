Годовалый мальчик и девушка пострадали в ДТП на М-4 в Воронежской области

25-летний водитель Geely Emgrand во время движения начал обгонять автомобиль. При этом он не обеспечил безопасный боковой интервал и врезался в иномарку Renault, которая ехала в попутном направлении. После столкновения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.