В аэропорту Перми задержали и отменили несколько авиарейсов

Отменены прилет и вылет авиарейсов EO / N4 423 в Сочи и EO / N4 424 из Сочи. Вылет авиарейсов FV 6140 и ДР 366 в Сочи перенеси с 05:05 8 июля на 02:50 9 июля и 05:50 на 17:50 8 июля соответственно. Также задерживается прилет авиарейсов из Сочи — FV 6139 с 04:00 8 июля на 01:15 9 июля и ДР 365 с 05:10 на 17:05 8 июля.