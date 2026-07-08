В аэропорту Перми задержали и отменили несколько авиарейсов

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» задержали прилет и вылет, а также отменили нескольких авиарейсов. Пассажирам в Сочи придется искать другие способы для продолжения поездки на Черное море.
Отменены прилет и вылет авиарейсов EO / N4 423 в Сочи и EO / N4 424 из Сочи. Вылет авиарейсов FV 6140 и ДР 366 в Сочи перенеси с 05:05 8 июля на 02:50 9 июля и 05:50 на 17:50 8 июля соответственно. Также задерживается прилет авиарейсов из Сочи — FV 6139 с 04:00 8 июля на 01:15 9 июля и ДР 365 с 05:10 на 17:05 8 июля.
В списке задержанных также значатся: вылет ДР 6512 в Москву — с 18:50 до 20:00, прилет DP 954 из Антальи — с 17:40 на 18:55.
Авиакомпания «Победа» информирует, что в связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в московском авиационном узле и аэропорту Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы, вынужденно корректируется расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены. Пассажиров просят проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.
В аэропорту «Большое Савино» пассажиропоток с начала года вырос с 89 353 до 156 291 человека, количество международных авиарейсов — 460 до 811.