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Трамп омрачил саммит НАТО темой, о которой все хотели забыть

Politico: Трамп омрачил саммит НАТО жалобами о Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Союзники США в НАТО ожидали от президента США Дональда Трампа на саммите в Анкаре договоренностей, но столкнулись с его жесткой позицией по альянсу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы все делаем в точности то, чего требовали американцы, и то, что мы должны делать для нашей собственной безопасности. Но сегодняшнее утро, посвященное новым крупным расходам на оборону, теперь омрачено жалобами по поводу Гренландии», — пишет иностранное издание.

Речь идет о позиции США по Гренландии. Несмотря на ожидания европейских политиков, Трамп не отказался от идеи присоединить остров к Штатам. Представители НАТО опасаются, что жесткая риторика Трампа сохранится при обсуждении будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп может встретиться с Зеленским на саммите НАТО 8 июля. Там он озвучит свою позицию по вопросу. Лидер Белого дома хочет как можно быстрее завершить конфликт.

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