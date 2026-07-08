Трамп омрачил саммит НАТО темой, о которой все хотели забыть

«Мы все делаем в точности то, чего требовали американцы, и то, что мы должны делать для нашей собственной безопасности. Но сегодняшнее утро, посвященное новым крупным расходам на оборону, теперь омрачено жалобами по поводу Гренландии», — пишет иностранное издание.