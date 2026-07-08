Почти сотню мигрантов выдворят из РФ после рейдов в Подмосковье

Более 90 иностранцев выдворят из России после рейдов в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей с последующим контролируемым самостоятельным выездом.
Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026». Полицейские проверили места жительства мигрантов, строительные площадки и промышленные предприятия. Всего к административной ответственности привлекли 92 человек из стран Центральной и Южной Азии.
На иностранцев составлено 77 протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания, 9 — за незаконную трудовую деятельность, 6 — за предоставление ложных сведений при миграционном учете. Собраны материалы в отношении восьми должностных лиц и работодателей за незаконное привлечение иностранцев к работе.
Задержан также уроженец ближнего зарубежья, организовавший незаконное пребывание четырех мигрантов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Три местные жительницы привлечены к ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев и использование поддельных документов.
Фигурантам уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подобные рейды регулярно проходят в регионах России в рамках усиления миграционного контроля. Власти ужесточают подход к нелегальной миграции после ряда резонансных инцидентов. В МВД также заявляли о планах систематизировать проверки мест массового пребывания иностранных граждан.
МВД будет решать, где работать мигрантам.
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