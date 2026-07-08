Почти сотню мигрантов выдворят из РФ после рейдов в Подмосковье

На иностранцев составлено 77 протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания, 9 — за незаконную трудовую деятельность, 6 — за предоставление ложных сведений при миграционном учете. Собраны материалы в отношении восьми должностных лиц и работодателей за незаконное привлечение иностранцев к работе.