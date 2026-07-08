На встрече с Президентом Владимиром Путиным генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила опыт Смоленской области

В настоящий момент смоленские предприятия в онлайн-формате получают не только федеральные услуги: кредитование, страхование, участие в международных проектах, но и региональные для развития экспортной деятельности: выдача сертификатов соответствия «Сделано в Смоленске», включение в электронный каталог «Сделано в Смоленске». Большую роль в продвижении цифровых услуг играет Региональный центр поддержки экспорта Смоленской области, который совместно с Министерством экономического развития региона закрепил за собой статус одного из ведущих институтов развития экспортной деятельности в стране.