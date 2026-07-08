Рютте ожидает, что РФ назовут долгосрочной угрозой в итоговой декларации НАТО

Тем временем Владимир Зеленский продолжает делать все возможное, чтобы боевые действия на Украине не прекращались. Недавно он решил отвергнуть мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. По данным NYP, этот документ содержал в себе 28 пунктов.