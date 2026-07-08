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Рютте ожидает, что РФ назовут долгосрочной угрозой в итоговой декларации НАТО

Рютте надеется, что на встрече стран НАТО в Анкаре Россию вновь назовут угрозой.

Источник: Комсомольская правда

В итоговой декларации саммита НАТО Россия, как ожидается, снова будет названа долгосрочной угрозой. Об этом в разговоре с журналистами на саммите НАТО в Анкаре заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По словам Рютте, именно такая формулировка должна войти в итоговую декларацию после проведения встречи.

Генсек также выразил надежду, что участники саммита возьмут на себя обязательство и дальше передавать военную помощь Украине. Члены-государства блока намерены подтвердить свою поддержку в отношении Киева на политическом уровне.

Тем временем Владимир Зеленский продолжает делать все возможное, чтобы боевые действия на Украине не прекращались. Недавно он решил отвергнуть мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. По данным NYP, этот документ содержал в себе 28 пунктов.

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