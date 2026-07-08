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Зоопарк «Лимпопо» поделился фотками зверей в День семьи, любви и верности

На кадрах запечатлены звериные семьи со своим чадом.

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» опубликовал фотографии парочек животных в День семьи, любви и верности. На кадрах запечатлены звериные семьи со своим чадом.

«Безусловно, именно на этих трех основах и “китах” держится весь наш мир, включая и мир братьев наших меньших! Порою их верность, заботу друг о друге, самоотверженность и бескорыстную любовь мы, люди, можем брать в пример», — написали администраторы. Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник связан с памятью Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями семьи, супружеской любви и верности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности.