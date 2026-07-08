В Пермском крае девушка погибла после падения со скалы

ЧП случилось 3 июля в селе Кын. Администрация округа призвала не лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения. Власти отметили, что крутые склоны, скользкие камни и неустойчивые выступы «несут серьезную угрозу», и подобные «приключения» «могут обернуться трагедией».