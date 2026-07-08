В Омске 936 выпускников пересдают ЕГЭ для улучшения баллов

Институт пересдачи ЕГЭ был внедрен для того, чтобы снизить стрессовую нагрузку на школьников и дать им шанс исправить случайные ошибки или недочеты, допущенные во время основных волн тестирования. Эта мера позволяет абитуриентам более уверенно участвовать в приемной кампании вузов и претендовать на бюджетные места. Результаты пересдачи станут известны в установленные регламентом сроки, после чего данные оперативно передадут в федеральную базу и приемные комиссии учебных заведений.