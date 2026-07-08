Два вуза Ростовской области вошли в рейтинг уровня зарплат выпускников-юристов

Южный федеральный университет потерял одну позицию за год и теперь находится на 12 месте. Средний размер зарплат выпускников этого вуза в юридической сфере вырос на 10 тысяч рублей и составляет 115 тысяч рублей в месяц. 75% специалистов остаются работать в Ростове после обучения.