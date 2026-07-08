Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсельхозпрод предупредил о рисках для урожая винограда на Дону

Летняя засуха может негативно сказаться на урожае винограда в Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Источник: Коммерсантъ

Летняя засуха может негативно сказаться на урожае винограда в Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Несмотря на дожди в мае и июне, которые поддержали развитие лозы на ранних этапах, дальнейшее отсутствие осадков способно замедлить рост растений и уменьшить массу ягод. В ведомстве уточнили, что итоговое влияние погоды будет зависеть от ситуации в июне-августе и применяемых агротехнологий. В целом гидрометеорологическая обстановка в регионе оценивается как более благоприятная, чем годом ранее: запасы влаги в почве на большей части территории достаточные.

Вместе с тем риски снижения урожайности сохраняются в северных районах области. Там, несмотря на осадки в мае и начале июня, зафиксирован дефицит влаги в метровом слое почвы. Это повышает вероятность почвенной засухи и требует усиленного контроля за состоянием виноградников, а также посевов зерновых и масличных культур.