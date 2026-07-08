Минсельхозпрод предупредил о рисках для урожая винограда на Дону

Несмотря на дожди в мае и июне, которые поддержали развитие лозы на ранних этапах, дальнейшее отсутствие осадков способно замедлить рост растений и уменьшить массу ягод. В ведомстве уточнили, что итоговое влияние погоды будет зависеть от ситуации в июне-августе и применяемых агротехнологий. В целом гидрометеорологическая обстановка в регионе оценивается как более благоприятная, чем годом ранее: запасы влаги в почве на большей части территории достаточные.